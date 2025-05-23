"Взять его": Наглая учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на неё родителям в Приморском крае

Таких ониждетей надо наказывать, пороть, родителей штрафовать! Безнаказанно тьма вырастает в ленивых ублюдков! Они только на телефон могут снимать и всем жаловаться!

В статье смешано два разных случая. Автор, ты не мудак ли, со своим опросником?

ninikooo Митусова

А может нужно вовремя уходить на пенсию, не дожидаясь « профессионального выгорания»?! «За 40 лет в школе она уже и родных ненавидит, не то, что чужих детей. У всего должна быть своя мера.