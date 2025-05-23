Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Взять его": Наглая учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на неё родителям в Приморском крае

"Взять его": Наглая учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на неё родителям в Приморском крае

Avia.pro - СМИ В Саратове разгорелся скандал, который потряс родителей и школьников. Учительница начальных классов лицея №3 имени Пушкина, Елена Панкратова, надела мусорное ведро на голову третьеклассника из-за жвачки, которую он отказался выплюнуть.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Таких ониждетей надо наказывать, пороть, родителей штрафовать! Безнаказанно тьма вырастает в ленивых ублюдков! Они только на телефон могут снимать и всем жаловаться!
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2 час.
Егор П
В статье смешано два разных случая. Автор, ты не мудак ли,  со своим опросником?
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2 час.
ninikooo Митусова
А может нужно вовремя уходить на пенсию, не дожидаясь « профессионального выгорания»?! «За 40 лет в школе она уже и родных ненавидит, не то, что чужих детей. У всего должна быть своя мера.
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38 мин.
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