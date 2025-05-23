"Взять его": Наглая учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на неё родителям в Приморском крае

Avia.pro - СМИ В Саратове разгорелся скандал, который потряс родителей и школьников. Учительница начальных классов лицея №3 имени Пушкина, Елена Панкратова, надела мусорное ведро на голову третьеклассника из-за жвачки, которую он отказался выплюнуть.
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