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Новости Тамбова

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В Тамбове провели обследование паводкоопасных территорий

В Тамбове провели обследование паводкоопасных территорий

Не смотря на морозные ночи, днем в Тамбове почти всю неделю отмечаются плюсовые температуры. Специалисты готовятся к предстоящему периоду активного таяния снега, запас воды в котором превышает норму примерно на 60 процентов.

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