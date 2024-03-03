В Тамбове провели обследование паводкоопасных территорий

Не смотря на морозные ночи, днем в Тамбове почти всю неделю отмечаются плюсовые температуры. Специалисты готовятся к предстоящему периоду активного таяния снега, запас воды в котором превышает норму примерно на 60 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии