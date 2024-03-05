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Девочке-маугли Оксане Малой 40 лет: как сложилась судьба ребенка, которого воспитала собака

Девочке-маугли Оксане Малой 40 лет: как сложилась судьба ребенка, которого воспитала собака

Оксана Малая попала в интернат в 8-летнем возрасте. Девочка-маугли почти не разговаривала, передвигалась на четвереньках, лакала воду из миски, ловила блох, рычала и кусалась.

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