В Мордовии месячник антинаркотической направленности стартовал с квеста для активистов «Движения первых»

В Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике, Общественного совета при ведомстве, ГБУ «Республиканский гражданско-патриотический центр молодежи» прошел квест «Мой выбор – жизнь».