ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа

Более 200 атак на медицинские объекты в секторе Газа было совершено с 7 октября 2023 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, в ходе брифинга сообщил директор регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль Мандхари.