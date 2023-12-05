ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа

Более 200 атак на медицинские объекты в секторе Газа было совершено с 7 октября 2023 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, в ходе брифинга сообщил директор регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль Мандхари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии