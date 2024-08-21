Присоединяйтесь к поздравлениям! С 20 по 22 августа 2024 г. в России стартует акция «Один флаг – одна страна», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации, отмечающегося 22 августа.
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Присоединяйтесь к поздравлениям! С 20 по 22 августа 2024 г. в России стартует акция «Один флаг – одна страна», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации, отмечающегося 22 августа.