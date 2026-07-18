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Газета.ру

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FT: отдых посла США на яхте за $450 млн вызвал возмущение у итальянцев

FT: отдых посла США на яхте за $450 млн вызвал возмущение у итальянцев

Двухмесячное дипломатическое турне для укрепления связей Вашингтона и Рима по прибрежным итальянским городам, в которое отправился американский посол в Италии Тильман Фертитта на личной суперъяхте, вызвало протесты и недовольство в парламенте страны.

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