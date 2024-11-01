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Стало известно о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в российском регионе

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. О заминированных предметах в российском регионе стало известно после заявления командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач, передает ТАСС.

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