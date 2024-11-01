Стало известно о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в российском регионе

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. О заминированных предметах в российском регионе стало известно после заявления командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач, передает ТАСС.