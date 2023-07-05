 Авиакомпании с банками вас, так сказать, красиво, со всей широтой своей русской души отлюбили

Владимир Попов

Владимир Попов( Виппер) ответ Юрию Мешкову. Думаю правильно решить вопрос можно так. Гражданину РФ деньги выдать под расписку с обязательством отдать по прибытию в Россию ( с процентами) и потребовать письменное признание своей ошибки. Ответить