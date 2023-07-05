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 Авиакомпании с банками вас, так сказать, красиво, со всей широтой своей русской души отлюбили

 Авиакомпании с банками вас, так сказать, красиво, со всей широтой своей русской души отлюбили

А поговорить?! Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюкброт Спасите нас, мы пропали! - отправили обращение наши уехавшие в МИД РФ.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Кредиты даются под залог. Думай, что говоришь.
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14 час.
Владимир Попов
Владимир Попов( Виппер) ответ Юрию Мешкову. Думаю правильно решить вопрос можно так. Гражданину РФ  деньги выдать под расписку с обязательством отдать по прибытию в Россию ( с процентами) и потребовать письменное признание своей ошибки.                                                                                                       Ответить
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12 час.
Алексей Зорин
Вместо денег выдать повестки и на фронт!
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12 час.

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