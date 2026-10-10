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Царьград

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В Екатеринбурге грабитель вынес из магазина лишь 490 рублей

В Екатеринбурге грабитель вынес из магазина лишь 490 рублей

Ночью 10 октября в магазине «Люкс вода» на улице Красных борцов в Екатеринбурге грабитель забрал из кассы только монеты по пять и десять рублей на общую сумму 490 рублей.

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