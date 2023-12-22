Вкус знакомый с детства! Мягкое домашнее печенье на сметане!

Простой рецепт домашней выпечки к чаю! Домашнее печенье на сметане мягкое и очень вкусное! Советую сохранить рецепт и приготовить в ближайшее время! В печенье можно добавить шоколад, кокосовую стружку, изюм, орехи, цукаты, мак! Приготовление: В миске смешиваем все ингредиенты в указанной ….