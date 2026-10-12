Европейцам нужно закупать в США больше оружия для Украины – главком НАТО в Европе

США продолжают поставлять на Украину оружие, которое у них покупают страны ЕС. Об этом в эфире телеканала TVP World заявил командующий войсками НАТО в Европе Алекс Гринкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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