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Детсад с бассейном планируют построить в Зеленоградском административном округе Москвы

Детсад с бассейном планируют построить в Зеленоградском административном округе Москвы

Власти Москвы намерены открыть в зеленоградском районе Крюково детский сад на 250 мест с бассейном. Его возведут на территории бывшей промышленной зоны центра информатики и электроники.

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