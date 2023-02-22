Детсад с бассейном планируют построить в Зеленоградском административном округе Москвы

Власти Москвы намерены открыть в зеленоградском районе Крюково детский сад на 250 мест с бассейном. Его возведут на территории бывшей промышленной зоны центра информатики и электроники.
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