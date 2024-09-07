Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Жена Стрелкова опровергла его отправку на СВО. «Кто-то сделал вброс»

Жена Стрелкова опровергла его отправку на СВО. «Кто-то сделал вброс»

Жена Стрелкова Регинская опровергла его освобождение для отправки на СВОСупруга Игоря Стрелкова Мирослава РегинскаяКирилл Зыков/РИА Новости Супруга Игоря Стрелкова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за постов в Telegram, опровергла слухи о его отправке на СВО.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Была эта возня в сети, но реального желания у него не было. Хотел иметь значимую должность и не давал согласия на другие. Слаб он в коленках оказался, а то бы сейчас воевал, а не на нарах ночевал!
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