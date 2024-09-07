Жена Стрелкова опровергла его отправку на СВО. «Кто-то сделал вброс»

Геннадий Бережнов

Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Была эта возня в сети, но реального желания у него не было. Хотел иметь значимую должность и не давал согласия на другие. Слаб он в коленках оказался, а то бы сейчас воевал, а не на нарах ночевал!