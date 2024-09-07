Жена Стрелкова опровергла его отправку на СВО. «Кто-то сделал вброс»

Жена Стрелкова Регинская опровергла его освобождение для отправки на СВОСупруга Игоря Стрелкова Мирослава РегинскаяКирилл Зыков/РИА Новости Супруга Игоря Стрелкова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за постов в Telegram, опровергла слухи о его отправке на СВО.
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