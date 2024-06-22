Натали Портман возвращается на экраны в новом таинственном мини-сериале «ЛЕДИ В ОЗЕРЕ» от APPLE TV+

Любители загадочных историй и поклонники таланта Натали Портман уже могут ликовать! Apple TV+ представил трейлер своего нового мини-сериала «Леди в озере», который обещает погрузить зрителей в атмосферу интриги и тайн.
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