Дорогие нижегородцы, поздравляю вас с Днём отца! Папа – это первый и очень важный в жизни каждого ребенка пример силы, ответственности, надёжности и той самой «каменной стены», за которой ничего не страшно.
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