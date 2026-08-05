Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что с текущим составом железнодорожники ставят перед собой цель попасть в тройку по итогам сезона, а также ответил, влияют ли на команду слухи о возможном уходе ее лидеров.
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