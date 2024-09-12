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Президентскую бригаду Нацгвардии ВСУ уничтожили девятью ФАБами под Купянском

Президентскую бригаду Нацгвардии ВСУ уничтожили девятью ФАБами под Купянском

Военно-космические силы России нанесли очередной массированный удар с использованием ФАБ с УМПК по позициям противника.

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Комментарии
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Л
Людмила
Хохлов загинули, это вам сволочи за мирное население Курской области, которых вы в спину расстреливали.
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19 час.

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