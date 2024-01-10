Депутат рады Федина раскритиковала доработку законопроекта о мобилизации

Доработанная версия правительственного законопроекта о мобилизации еще хуже первоначальной, заявила 10 января депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина в эфире телеканала «Прямой».
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