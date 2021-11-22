Назаров об 1:0 с Ригой: «Хотелось бы, чтобы болельщики «Сочи» еще громче за нас болели»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги домашнего матча КХЛ с рижским «Динамо» (1:0). «Хотелось бы поздравить болельщиков – здорово за нас болели, мы их слышим.

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