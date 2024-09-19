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Минобороны: радиоигра позволила ВС РФ захватить опорный пункт ВСУ

Минобороны: радиоигра позволила ВС РФ захватить опорный пункт ВСУ

Российские войска сумели захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины благодаря радиоигре. Об этом сообщает Министерство обороны России, ссылаясь на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко, передает ТАСС.

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