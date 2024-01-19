Пять человек пострадали из-за влетевшего в остановку водителя в Москве

Автомобиль протаранил остановку на юго-востоке столицы. Есть пострадавшие.На территории района Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта.
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