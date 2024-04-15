Сербия закупит истребители во Франции, а не в России

Британское издание Financial Times сообщило, что договор на покупку французских истребителей Дассо «Рафаль» четвертого поколения Сербией продемонстрировал намерение страны диверсифицировать поставщиков оружия.
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