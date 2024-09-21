Верховный суд России отказался снимать статус иноагентов с Земфиры и Покровского

Пресс-служба Верховного суда Российской Федерации сообщила, что суд отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой*и лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.
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