Мужчина погиб при строительстве газопровода под Архангельском: кто виноват?

Стали известны подробности уголовного дела.Приморский межрайонный прокурор обвинил 42-летнего работника ООО «Профлайн» в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.
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