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Хофер летом будет тренироваться со сборной Швеции

Итальянский биатлонист Лукас Хофер будет тренироваться со сборной Швеции. Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) подписала соглашение со шведской федерацией, которое позволит Хоферу провести летние сборы с командой Швеции.

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