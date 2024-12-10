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"Известия": около 30% автоперевозчиков грузов могут обанкротиться в 2025 году

"Известия": около 30% автоперевозчиков грузов могут обанкротиться в 2025 году

Около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться, предупредил в разговоре с изданием "Известия" член ассоциации "АвтоГрузЭкс", президент транспортной компании "Итеко" Евгений Бабаев.

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