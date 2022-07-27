Убийце 17-летней девушки из Новосибирска может грозить пожизненный срок

Подозреваемому в убийстве 17-летней девушки, которое случилось в ночь на 27 июля в Нижней Ельцовке в Новосибирске, может грозить пожизненное лишение свободы, при условии, что дело, возбуждённое в отношении него, переквалифицируют на более жёсткое.