Кремль: Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая

В ходе переговоров лидеры РФ и Китая подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.
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