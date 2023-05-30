Военное обозрение

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Бумага всё стерпит: концепция технологического развития России до 2030 года

Бумага всё стерпит: концепция технологического развития России до 2030 года

Здание РАН, или «золотые мозги» России. Источник: trip-for-the-soul.ru Осталось семь лет Спустя почти полтора года с начала специальной военной операции и введения против России беспрецедентных санкций у руководства страны появился документ, регламентирующий наше технологическое будущее.

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