8 ошибок при запекании курицы. Инфографика

В запеченной курице мы больше всего ценим хрустящую золотистую корочку и сочное мясо под ней. Но в процессе запекания их очень легко потерять, достаточно совершить небольшую ошибку - корочка станет мягкой, вялой, мясо - сухим и безвкусным.