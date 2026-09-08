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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Проект «Сделано в Москве» за четыре года объединил более 7,5 тысячи компаний

Собянин: Проект «Сделано в Москве» за четыре года объединил более 7,5 тысячи компаний

Проекту «Сделано в Москве» исполнилось четыре года. За это время он объединил более 7,5 тысячи компаний, выпускающих продукцию в 35 категориях.

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