МЧС раздрая: чем закончится противостояние и.о. министра Чуприяна и его зама Гуревича?

В последнее время на сайте The Moscow Post друг за другом были опубликованы два расследования. Первое - "Генерал Бутко и его волшебные кнопки : кто сделал из Академии МЧС "Дойную корову?" И второе - "Тайные царьки МЧС": почему ведомство все меньше занимается своими прямыми обязанностями?" Редакция подняла несколько животрепещущих вопросов: кто именно сегодня пытается руководить МЧС, кто может стоять за интригами в ведомстве, и, главное, зачем? Что происходит за забором Академии МЧС, откуда нам тоже продолжают приходить письма? Почему после журналистского расследования о " подвигах" начальника Академии МЧС генерала Бутко, в академии вдруг вспыхнул пожар? И зачем два заместителя министра МЧС Александра Чуприяна, а именно - генерал Виктор Яцуценко и гражданский специалист Андрей Гурович – могут пытаться "увести" структуры МЧС в коммерческую "заводь"?Сегодня, как пишут сотрудники МЧС, "противостояние между генералом Чуприяном и двумя его заместителями вышло на новый виток: заместители-интриганы пытаются "сместить" и.