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ВСУ ракетами атаковали Волгоград, БПЛА — Тульскую, Саратовскую и ряд областей. Имеются жертвы среди населения

ВСУ ракетами атаковали Волгоград, БПЛА — Тульскую, Саратовскую и ряд областей. Имеются жертвы среди населения

В период в 8 вечера 10 сентября до 8 утра 11 сентября силы ПВО РФ отразили атаку 777 БПЛА ВСУ.

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