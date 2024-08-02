Задержан инженер банного комплекса во Владивостоке, где обрушился потолок

t.me/Следком Приморья Задержан главный инженер банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где обрушился потолок, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю 2 августа.
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