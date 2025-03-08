Россиянам напомнили о серьезном повышении штрафов за нарушение ПДД

За вождение в пьяном виде теперь штрафуют на 45 тыс. рублей, а за выезд на встречку — до 7,5 тыс. рублей С 1 января в России изменились размеры штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
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