Россиянам напомнили о серьезном повышении штрафов за нарушение ПДД

За вождение в пьяном виде теперь штрафуют на 45 тыс. рублей, а за выезд на встречку — до 7,5 тыс. рублей С 1 января в России изменились размеры штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.