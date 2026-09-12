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Спорт Уик-Энд

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Инцидент на «ВЭБ Арене» - защитник ЦСКА может получить два года дисквалификации

Инцидент на «ВЭБ Арене» - защитник ЦСКА может получить два года дисквалификации

Защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку в матче 8-го тура РПЛ против «Рубина». Встреча проходит в эти минуты.

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