Какие фамилии русские получили от болгар

Многие россияне даже не догадываются о том, что у них есть болгарские корни. По крайней мере, лингвисты утверждают, что сейчас происхождение самых распространенных русских фамилий не так просто определить.
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