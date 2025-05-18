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Царьград

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Символ дружбы России и Киргизии: Каким будет парк "Евразия"

Символ дружбы России и Киргизии: Каким будет парк "Евразия"

Россия и Киргизия подтвердят свою дружбу возведением нового современного парка отдыха.На территории Киргизии появится крупнейший парк отдыха, который строит Россия, сообщает интернет-ресус "Соседи/Центральная Азия".

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