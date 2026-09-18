В Лаишевском районе одним из первых проголосовал ветеран СВО Александр Антонов

В селе Песчаные Ковали Лаишевского района одним из первых на выборах депутатов Государственной Думы проголосовал ветеран специальной военной операции, победитель чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» Александр Антонов.
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