«Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук» в разных прикидах и герои Marvel на кадрах из мультсериалаСреди прочего с сабантуя Disney утекли кадры из анимационного сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук», анонсированного пару лет назад как «Человек-Паук: Первый год».