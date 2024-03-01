Диетолог посоветовала пенсионерам отказаться от сыра и жирного мяса

Медик утверждает, что с возрастом людям лучше изменить свои пищевые привычки.Врач-эндокринолог и диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева говорит о том, что пожилым людям стоит отказаться от жирного мяса, и в особенности от готовых продуктов из мясной гастрономии.