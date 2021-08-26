Мировое обозрение

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Путин и премьер Пакистана условились о координации подходов по афганской проблематике

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились о координации подходов двух стран по афганской проблематике, а также об активизации российско-пакистанских контактов на разных уровнях.

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