На улице Воздухофлотской в Туле введут реверсивное движение авто с 15 по 16 августа

15 августа на улице Воздухофлотской в Привокзальном округе Тулы введут временные ограничения на движение машин из-за ремонта трамвайных путей, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
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