Тайны в кармане: как умные устройства следят за пользователями

Умные устройства и персонализированная реклама сегодня знают про пользователей практически всё. Многие полагают, что устройства шпионят за людьми, используя полученные данные в лучшем случае для продажи товаров и услуг, а в худшем — во вред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии