"Право на жизнь напрямую зависит от финансов": Инсайдеры рассказали о демобилизации для ВСУ

Инсайдеры рассказали о демобилизации для боевиков ВСУ. Осведомлённые источники считают, что на "гражданку" не отправят даже тех, кто находится на фронте уже 12 лет, а "право на жизнь напрямую зависит от финансов".
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