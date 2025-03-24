Мэр Читы пригрозила управляющим компаниям Госинспекцией

В продолжении темы утилизации отходов жизнедеятельности домашних питомцев, мэр краевой столицы Инна Щеглова на планерке в горадминистрации предупредила управляющие компании о карательных мерах за плохую уборку дворов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии