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Мэр Читы пригрозила управляющим компаниям Госинспекцией

Мэр Читы пригрозила управляющим компаниям Госинспекцией

В продолжении темы утилизации отходов жизнедеятельности домашних питомцев, мэр краевой столицы Инна Щеглова на планерке в горадминистрации предупредила управляющие компании о карательных мерах за плохую уборку дворов.

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