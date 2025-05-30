Новости СВО: Армия России продвинулась в Харьковщине

Вооруженные силы России активно продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные территории. «Наши войска продолжают развивать успех после освобождения населенного пункта Строевка, расположенного вблизи границы РФ, — сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
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