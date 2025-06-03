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Петербургский дневник

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Оперативники Петербурга нашли «черных» банкиров, которые «заработали» более 24 миллионов рублей

Оперативники Петербурга нашли «черных» банкиров, которые «заработали» более 24 миллионов рублей

Задержаны 11 человек Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, подробности рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД РФ.

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