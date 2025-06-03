Оперативники Петербурга нашли «черных» банкиров, которые «заработали» более 24 миллионов рублей

Задержаны 11 человек Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, подробности рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД РФ.
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