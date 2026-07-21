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Россия приняла ответные меры после решения Италии по военным атташе

Россия приняла ответные меры после решения Италии по военным атташе

Россия и Италия обменялись мерами по линии военных атташе МОСКВА, 20 июля, ФедералПресс. Россия приняла зеркальные меры в ответ на решение итальянских властей и объявила о высылке военного атташе Италии, а также его помощника.

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